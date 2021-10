W tunelu POW nie zadziałała wentylacja. Strażacy odmówili odbioru inwestycji

Odcinek od węzła Puławska do węzła Wilanów, wraz z tunelem miał być gotowy w sierpniu ubiegłego roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podawała, że - jeśli we wrześniu skończą się próby ze strażakami - to inwestycja zostanie zgłoszona wojewódzkiemu nadzorowi budowlanemu, który następnie będzie mógł dopuścić ją do użytkowania. Miało to nastąpić "jesienią".