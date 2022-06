Na tablicach "objazd tunelu" POW, ale tunel jest otwarty. Drogowcy tłumaczą, przed czym ostrzegają

Przy drogach ekspresowych można natknąć się na niebieskie tablice z informacją o objeździe tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Czy to oznacza, że doszło do jego zamknięcia? Takie pytanie zadał drogowcom twórca kanału Autostrady Polska. Ci wyjaśnili w odpowiedzi, jakie znaki zwiastować będą poważne utrudnienia dla kierowców.

Do drogowców z prośbą o "sprawdzenie tej sytuacji" zwrócił się w mediach społecznościowych pan Radosław, twórca kanału Autostrady Polska na YouTube, jak pisze o sobie: "maniak dróg, fan dobrego oznakowania". "Na drodze S8 pomiędzy Piotrkowem a Warszawą wczoraj (w niedzielę - red.) na znakach wyświetlała się informacja o zamknięciu tunelu w Warszawie w ciągu S2, mimo że tunel cały czas jest otwarty" - napisał mężczyzna.

Do wpisu załączył zdjęcie z trasy S8, przy której ustawiona jest niebieska tablica z oznaczeniem dróg i informacją "objazd tunelu w ciągu S2 do węzła Mińsk Mazowiecki".

GDDKiA: niebieskie tablice to stan normalny

Na tablicy nie ma jednak żadnych komunikatów o wyłączeniu tunelu POW z ruchu, na co zwracają uwagę drogowcy. "To nie jest informacja o zamknięciu tunelu. Niebieskie tablice to stan normalny przy otwartym tunelu, objazd jest związany z ograniczeniami w tunelu (ADR)" - odpowiedziała na wpis Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.