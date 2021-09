Tunel pod Ursynowem w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. Kiedy otwarcie?

Trwa układanie nowej nawierzchni na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy, gdzie wcześniej wykryto nieprawidłowości. Rzeczniczka stołecznego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że w żaden sposób nie rzutuje to na datę oddania trasy do ruchu i podtrzymała termin, który był podawany wcześniej.

13 września informowaliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykryła nieprawidłowości w nawierzchni betonowej ursynowskiego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy. Chodziło o "brak wymaganej mrozoodporności" na około 400-metrowym odcinku, poza tunelem. Wykonawca miał wykonać prace naprawcze na swój koszt.

W piątek rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska przekazała nam, że - tak jak wcześniej zapowiadano - zakończył już rozbiórkę wadliwej nawierzchni. - Układana jest teraz nowa nawierzchnia, wraz z odtworzeniem pozostałych elementów. Prace zostaną zakończone do 26 września - powiedziała.

Jak zastrzegła, w żaden sposób nie rzutuje to na ostateczny termin oddania do użytku nowego odcinka obwodnicy. - Tak jak już informowaliśmy, nastąpi to jesienią - przekazała. Drogowcy dotychczas nie precyzowali o który miesiąc jesieni chodzi. Tarnowska i tym razem nie wskazała konkretnej daty. Nie odpowiedziała też na pytanie, czy uda się otworzyć tunel przed 1 listopada.

Przed GDDKiA wciąż jeszcze kontrola Państwowej Straży Pożarnej, a potem złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkownie POW. Według Tarnowskiej to "złożona procedura administracyjna" w trakcie której pracownicy inspektoratu sprawdzą obszerną dokumentację powykonawczą, a następnie przeprowadzą kontrolę w terenie i dopiero wtedy będą mogli wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wtedy już nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby GDDKiA oddała do ruchu trasy S2 wraz z tunelem pod Ursynowem.

Prace na ursynowskim odcinku POW Prace na Południowej Obwodnicy Warszawy | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Prace na Południowej Obwodnicy Warszawy | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Prace na Południowej Obwodnicy Warszawy | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Wielokrotnie przesuwali termin otwarcia tunelu POW

Termin ukończenia Południowej Obwodnicy Warszawy był już kilkukrotnie przesuwany. Pierwotnie cała, składająca się z trzech etapów inwestycja, miała być oddana w sierpniu 2020 roku. Dopiero w grudniu, tuż przed świętami, udało się otworzyć dwa odcinki: od węzła Lubelska do Przyczółkowej. W przypadku tunelu pod Ursynowem, zgodnie z aneksem do umowy, wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 roku. Powodem była między innymi długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Potem inwestor deklarował, że kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale 2021 roku, czego też nie udało się dotrzymać.

Od 22 grudnia kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska. Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to około 4,6 miliardów złotych, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Autor:mp/r

Źródło: tvnwarszawa.pl