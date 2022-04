Dwa zderzenia z udziałem tirów na obwodnicy Janek. Karetka zabrała do szpitala ciężarną

czytaj dalej

Samorządowcy, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, spotkali się w czwartek z premierem Mateuszem Morawieckim, by omówić kwestie związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. - Możemy mieć do czynienia z kolejną falą uchodźców. Trzeba być na to gotowym - powiedział po spotkaniu z Morawieckim Trzaskowski.