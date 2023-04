Polityczne otwarcie S7. Premier: dla naszych poprzedników najważniejsza była autostrada do Berlina

Polityczne otwarcie, zarzuty wobec poprzedników

W piątek w obecności premiera Mateusz Morawieckiego zostanie otwarta trasa w kierunku Lesznowoli/Warszawy. - Ta arteria komunikacyjna S7 - od północy z Gdańska na południe do Zakopianki, do naszej południowej granicy - jest jakże ważna, jakże kluczowa, żeby stworzyć nowe perspektywy gospodarcze - ocenił szef rządu. - Chcemy, żeby drogi ekspresowe były przede wszystkim jak najbardziej dostępne dla ludzi, ale też żeby strategicznie, gospodarczo otwierały wymiar północ-południe, ten, który był zamknięty w dużym stopniu - dodał Morawiecki.

Premier zarzucił także poprzedniej ekipie rządzącej, że stawiała na układ komunikacyjny wschód-zachód. - Dla nich, od wielu, wielu lat najważniejszy był układ wschód–zachód, czyli Polska miała być krajem tranzytowym, Polska miała służyć przede wszystkim firmom niemieckim, żeby mogły wywozić swoje towary na wschód i przywozić ze wschodu surowce, towary do Berlina, do Niemiec. Autostrada, która była najważniejsza dla naszych poprzedników, to autostrada do Berlina - podkreślił premier. I dodał, że była to "jedna z najdroższych autostrad w Polsce, a może i w Europie".