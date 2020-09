Miesiąc utrudnień na trasie S7. Jeden pas ruchu, ograniczenie do 80 km/h

Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku Czosnów - Zakroczym wyłączony z ruchu zostanie jeden pas i będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h. Wykonawca drogi od 7 września do 5 października będzie prowadził badania geotechniczne, połączone z odwiertami, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.

Po trzy pasy w ruchu, poszerzony most

Umowę na odcinek Modlin - Czosnów podpisano w maju z firmą Budimex . Wartość kontraktu to prawie 600 milionów złotych. Budowa ma się rozpocząć na wiosnę przyszłego roku i zakończyć do jesieni 2023 roku. Choć, jak zaznaczył wówczas na konferencji prezes Budimexu Dariusz Blocher, ostatecznie otwarcie tego odcinka może nastąpić nieco wcześniej.

Z Warszawy do Gdańska w 2025 roku

Odcinek Modlin - Czosnów to jeden z trzech fragmentów budowanej trasy S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. - Z punktu widzenia technicznego nic nie stoi na przeszkodzie, aby do 2025 roku, jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, cała droga S7 od Warszawy aż do Gdańska byłaby w pełni gotowa, w pełni sprawna, funkcjonalna i bezpieczna - powiedział w maju p.o. dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.