Wykorzystali korytarz życia, żeby uciec z korka. Wysokie mandaty

Dwóch kierowców postanowiło uciec z korka, który utworzył się na trasie S7 w Lekarcicach Starych po wypadku z udziałem trzech aut. Wykorzystali do tego utworzony przez innych korytarz życia. Nie umknęło to uwadze policjantów, którzy nałożyli na nich wysokie mandaty.

W miniony weekend doszło do zderzenia trzech pojazdów na drodze S7 w Lekarcicach Starych, w powiecie białobrzeskim. W związku z tym na jezdni, gdzie doszło do wypadku, powstał tzw. korytarz życia, czyli pas na drodze tworzony przez innych kierowców, który umożliwia przejazd pojazdów uprzywilejowanych poruszających się w korku. Dwóch kierowców postanowiło jednak skrócić sobie czas oczekiwania na przejazd. - Nie stosując się do obowiązującego prawa, zlekceważyli korytarz życia i zaczęli zawracać na drodze ekspresowej, by nie stać dłużej w korku – przekazała Ewa Kozyra z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. Kierowcy wpadli prosto w ręce policjantów obsługujących kolizję drogową. Za popełnione wykroczenia zostali ukarani mandatami w wysokości 2000 złotych.