Autobusy na objazdach

"Zamknięciu uległy następujące ciągi komunikacyjne: tunel ul. Cierlickiej – dotyczy linii 187, 401, 517; al. 4 Czerwca 1986 r. – dotyczy linii 177, 194, 220; al. Sikorskiego (jednokierunkowo) na odc. Al. Wilanowska – Sobieskiego – dotyczy linii 148, 166, 185, 189, 263, 402, 503; Trasa Toruńska odc. Broniewskiego – Wisłostrada – dotyczy linii 112, 132, 134, 156, 186, 326, 414, 518, 705, 735; linia 112: … – Most Grota – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – Słowackiego – Al. Armii Krajowej – …; linie 132 i 134 kierunek Metro Marymont: skrócone do Metro Bródno; linia 156: po stronie zachodniej: Metro Młociny – Metro Marymont, po stronie wschodniej: Metro Bródno – Dw. Wschodni (Kijowska); linia 186: … – Broniewskiego – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linia 326 kierunek Metro Marymont: skrócona do Żerań FSO; linia 414: … – Broniewskiego – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linia 518: … – Mickiewicza – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linie 705 i 735 kierunek Metro Marymont: skrócone do Żerań FSO" - podano.