Budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Kolejne zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

Budowa torów tramwajowych do Wilanowa wkracza w kolejny etap. Od 11 lutego plac budowy się powiększy, co oznacza duże zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Jak zapowiada ratusz, już wkrótce prace przy budowie tramwaju do Wilanowa będą prowadzone na dłuższym odcinku. Związane jest to z konieczną przebudową wielu instalacji umieszczonych pod ziemią, wzdłuż powstającej linii.

Docelowo wykonawca robót, Budimex, planuje pracować na całym zamkniętym odcinku ulicy Jana III Sobieskiego i alei Rzeczypospolitej między ulicą van Beethovena a Branickiego. W pierwszej kolejności rozpocznie się przebudowa wodociągu i odwodnienia, a następnie ruszą przygotowania do przebudowy ciepłociągów. Będzie się to wiązało z wykonaniem głębokich wykopów i ich zabezpieczeniem. Kolejne prace to przebudowa instalacji elektrycznych. Wszystkie zostały rozplanowane do przełomu kwietnia i maja.

Czas na przebudowę głównej rury zaopatrującej tę część Warszawy w ciepło jest, według urzędników, bardzo krótki. Podłączeń można dokonywać od czerwca do sierpnia. Do tego czasu wykonawca musi przeprowadzić roboty przygotowawcze.

Tramwaj do Wilanowa - Sobieskiego tymczasowa organizacja UM Warszawa

Będą dodatkowe autobusy

Buspas, który dziś w kierunku centrum wytyczony jest pomiędzy ulicą van Beethovena a Dolną, ma zostać wydłużony od 18 lutego do alei Wilanowskiej. W godzinach szczytu komunikacyjnego ulicą Jana III Sobieskiego w kierunku centrum na ośmiu liniach kursuje blisko 50 autobusów WTP. Pojazdy te, w ciągu godziny, są w stanie przewieźć prawie 6 tysięcy pasażerów. Dzięki buspasowi autobusy będą się poruszały sprawniej.

Tramwaj do Wilanowa. Sobieskiego - pasy ruchu UM Warszawa

Od 13 lutego nowe połączenie Wilanowa do metra linii M1 zapewnią autobusy 217 na wydłużonej trasie. Nie zakończą trasy na pętli przy ulicy Sarmackiej, tylko od skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ulicą Branickiego, pojadą Płaskowickiej, Cynamonową, Ghandi do stacji metra Imielin. Dzięki temu z tej części Wilanowa, z jednego przystanku (u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego), do stacji Imielin będzie można dojechać autobusami trzech linii – 217, 263 i 319. W godzinach porannego szczytu autobus będzie z niego odjeżdżał co ok. 4-5 minut, a podróż do metra potrwa 10-15 minut. Przy Imielinie autobusy tych trzech linii będą wyruszały w kierunku Wilanowa także ze wspólnego przystanku.

Tramwaj na Wilanów. Postęp prac Michał Wrzosek / twitter.com

Nadal będzie można także dojechać do stacji metra Wilanowska autobusami linii 217 – ta część trasy nie zmieni się.

Z tej części Wilanowa do centrum jadą autobusy linii 522. W godzinach porannego szczytu będą wyruszały w stronę Śródmieścia co ok. 4-5 minut – rozkład jazdy nie zmieni się wraz z początkiem ferii zimowych; kursy realizowane w dni nauki szkolnej będą utrzymane.

Tramwaj do Wilanowa. Dojazd z Wilanowa do metra i centrum UM Warszawa

Podobnie stanie się z linią E-2 (z pętli Wilanów do centrum) – w związku z ograniczeniami w ruchu drogowym na ul. Jana III Sobieskiego, linia ta będzie funkcjonować również w czasie ferii.

Linie 522 i E-2 obsługują przegubowe, 18-metrowe autobusy, a na wszystkie inne WTP stara się kierować pojazdy dłuższe – 12-metrowe.

Z powodu prac zmieniony zostanie też końcowy odcinek trasy autobusów linii 172. Ponieważ niemożliwy będzie skręt z ul. Jana III Sobieskiego w lewo – w św. Bonifacego, autobusy skręcą w prawo i dojadą do pętli Stegny a nie do pętli Sadyba.

Tramwaj do Wilanowa. Sobieskiego - tymczasowa organizacja ruchu do 15 lutego UM Warszawa

Tramwaj na Wilanów. Postęp prac

Zmiany dla kierowców

Tramwaj do Wilanowa. Sobieskiego - tymczasowa organizacja ruchu od 15 lutego UM Warszawa

Kolejne etapy zmian w organizacji ruchu, związane z budową trasy tramwajowej do Wilanowa, rozpoczną się wraz z początkiem ferii. W nocy z 10 lutego na 11 lutego nastąpi przełożenie ruchu na ulicy Jana III Sobieskiego z jezdni wschodniej na zachodnią, na odcinku od skrzyżowania z ulicą van Beethovena do skrzyżowania z ulicą Witosa.

15 lutego w nocy (w dogodnych warunkach pogodowych) ruch zostanie skierowany z jezdni wschodniej na zachodnią w ulicy Sobieskiego, od skrzyżowania z ulicą Witosa do skrzyżowania z aleją Wilanowską. W połowie ferii (weekend 18-19 lutego) nastąpi zmiana ruchu w alei Rzeczypospolitej: na odcinku od al. Wilanowskiej do ulicy Klimczaka z jezdni wschodniej na zachodnią, zaś na odcinku od ul. Klimczaka do ulicy Branickiego – z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią.

Tramwaj do Wilanowa - Sobieskiego. Tymczasowa organizacja ruchu od 19 lutego UM Warszawa

Pierwsze prace umożliwiające wprowadzenie czasowej organizacji ruchu już trwają. Natomiast od 7 lutego ekipy generalnego wykonawcy rozpoczną wykonywanie oznakowania pionowego, począwszy od skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą van Beethovena. Podane daty mogą ulec niewielkiej zmianie – w przypadku bardzo intensywnych opadów śniegu lub deszczu czy silnych mrozów.

Tłumy pasażerów na przystanku tramwajowym przy stacji Wilanowska Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Tramwajem do Wilanowa

Po zakończeniu budowy w pierwszej połowie 2024 roku, skróci się czas dojazdu mieszkańców Wilanowa do centrum. Przejazd tramwajem z tej dzielnicy do stacji metra Centrum wyniesie około 25 minut. Trasa do Wilanowa będzie miała dwie odnogi: wzdłuż ulicy Gagarina i wzdłuż św. Bonifacego.

Cały czas działa specjalna strona dla mieszkańców tramwajdowilanowa.pl. Można się na niej zapisać do newslettera z aktualnościami na temat inwestycji.

Tramwaj do Wilanowa ruszy w pierwszej połowie 2024 roku. Wykonawcą jest firma Budimex SA, która w stolicy zajmuje się także budową mostu pieszo-rowerowego z Pragi do centrum.

