Trąbki: autokar wypadł z drogi i zatrzymał się w rowie

Przed godziną 7 rano w Trąbkach autokar wpadł do rowu. Kierowca podróżował sam i opuścił pojazd o własnych siłach. Został jednak zabrany do szpitala.

Do zdarzenia doszło przed godziną 7.00 na Osadniczej w Trąbkach. - Po przybyciu straży okazało się, że autobus marki mercedes wypadł z drogi i znajduje się w rowie, na prawym boku. Pojazdem podróżował tylko kierujący, który opuścił go o własnych siłach - przekazał Tomasz Biernacki ze straży pożarnej w Garwolinie.

Policja: kierowca stracił panowanie nad pojazdem

Policja zdarzenie zakwalifikowała jako kolizję. - Policjanci na miejscu ustalili, że kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Został on pouczony przez policjantów. Był trzeźwy, trafił do szpitala na badania. Pojazd został przekazany pracownikom firmy transportowej, którzy zajmą się jego wyciąganiem - poinformowała Małgorzata Pychner z komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.