Potrącenie pieszego przez ciężarówkę na krajowej "92"

Wypadek na krajowej 92 w miejscowości Topołowa. We wtorek wieczorem samochód ciężarowy potrącił pieszego. Policja podaje, że 30-letni mężczyzna trafił do szpitala.

Do wypadku doszło około godziny 21 na drodze krajowej numer 92 w Topołowej, między Błoniem a Sochaczewem. Pieszy został potrącony przez samochód ciężarowy. Z ustaleń policji wynika, że stało się to na odcinku bez przejścia dla pieszych. - Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia są ustalane przez policję. Kierowca pojazdu ciężarowego marki Man był trzeźwy. Potrącony 30-latek doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala - informuje Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.