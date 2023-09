Zderzenie ciężarówki i auta osobowego. Jedna osoba nie żyje, krajowa "79" zablokowana

Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej numer 79 na wysokości miejscowości Tomice niedaleko Góry Kalwarii (Mazowieckie). Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zginął kierowca osobówki. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 14.45. Doszło do zderzenia pojazdu osobowego oraz ciężarówki - ciągnika siodłowego z naczepą - przewożącej cement. Strażacy uwalniali przy pomocy sprzętu hydraulicznego osobę poszkodowaną z pojazdu osobowego. Została ona następnie przekazana załodze pogotowia ratunkowego. Trwają obecnie czynności ratownicze - powiedział nam po godzinie 15 młodszy brygadier Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie.

Kierowca nie żyje

DK79 zablokowana. Objazdy

Piaseczyńska policja zaapelowała z kolei o kierowanie się na wyznaczone przez policjantów objazdy. Jak podała w mediach społecznościowych, kierujący poruszający się od strony Piaseczna lub Warszawy, w miejscowości Solec powinni skręcić w prawo w ulicę Spokojną, a następnie ulicą Akacjową - przez miejscowość Kąty - dojadą do starego szlaku DK 79.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacowała początkowo, że utrudnienia potrwają do godziny 18. Ale według policji mogą one potrwać znacznie dłużej, nawet do około godziny 21.