Był pijany i nie ma prawa jazdy. Wiózł pięcioletniego syna

Wyprzedził na skrzyżowaniu inny pojazd i tym zwrócił na siebie uwagę policjantów. Okazało się, że 48-latek był pijany i nie ma prawa jazdy. Nie przeszkodziło mu to w zabraniu pięcioletniego syna do samochodu.

To, jak się szybko okazało, nie było wszystko. 48-latek miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu, nie miał za to uprawnień do kierowania pojazdami. Stanie przed sądem. Grozi mu do dwóch lat więzienia i bardzo wysoka grzywna,