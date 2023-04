Samochód uderzył w karpę i dachował. Zginęła kobieta

Do tragicznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 627, w pobliżu miejscowości Telaki, w pobliżu Sokołowa Podlaskiego.

- Z tego, co ustalono, osoba kierująca samochodem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na lewa stronę, później uderzyła w przydrożną karpę. Samochód dachował. Podjęto reanimację kobiety. Nie udało się jej uratować - przekazała nam Aleksandra Borowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Policja ustala okoliczności zdarzenia, w tym to, kto prowadził samochód. - Zginęła obywatelka Ukrainy - dodała policjantka.

Swoje czynności prowadziła też straż pożarna. - Druga z osób podróżujących samochodem została poszkodowana i przetransportowana do szpitala. To prawdopodobnie kierowca, choć nie przyznaje się do kierowania pojazdem - uzupełnił Łukasz Tomczuk ze straży pożarnej w Sokołowie Podlaskim.