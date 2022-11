Zderzenie dwóch aut i zablokowana droga krajowa. Jedna osoba ranna, dwie "oddaliły się z miejsca zdarzenia"

Wypadek na drodze krajowej numer 7 w Tarczynie. Po zderzeniu dwóch aut jedna osoba została zabrana do szpitala. Kierowca i pasażer z drugiego samochodu oddalili się w nieznanym kierunku. Droga w stronę Radomia jest nieprzejezdna.

Do zderzenia doszło około godziny 19.30. Jak poinformowała Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, brały w nim udział dwa samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Radomia. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi.

- Na nitce w stronę Grójca na skrzyżowaniu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Samochodami, z tego co przekazali nam świadkowie, podróżowały łącznie trzy osoby. Mężczyzna w wieku około 30 lat został zabrany przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Drugim autem podróżowały dwie osoby, które - jak relacjonują świadkowie - oddaliły się z miejsca zdarzenia - przekazał nam wieczorem Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie.