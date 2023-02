"Wyprzedził ciężarówkę i gwałtownie zahamował". Policja: zachowanie złośliwe, zagrożenie bardzo realne

Policjanci nazwali go "szeryfem na krajówce". - Kierujący skodą, jadąc aleją Krakowską w Tarczynie, wyprzedził ciężarówkę z naczepą, zjechał na jej pas i gwałtownie zahamował, doprowadzając do kolizji. Policjantom tłumaczył, że ciężarówka zbyt wolno jechała lewym pasem - poinformował oficer prasowy policji w Piasecznie aspirant Magdalena Gąsowska.

Twierdził, że ciężarówka zbyt wolno jechała

Dokumentację z miejsca zdarzenia, wraz z zabezpieczonym nagraniem z kamery samochodowej i zatrzymanym prawem jazdy, funkcjonariusze przekazali do Sądu Rejonowego w Grójcu, by tam zapadła ostateczna decyzja, czy 43-letni mężczyzna odzyska swoje uprawnienia.

- Mężczyzna siedzący za kierownicą skody usiłował przekonać funkcjonariuszy, że do tak nierozsądnego zachowania skłonił go fakt, że ciężarówka zbyt wolno jechała lewym pasem. Pamiętajmy, że jako kierujący mamy obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów, nie mamy natomiast prawa do wymierzania jakichkolwiek kar innym uczestnikom ruchu drogowego - podkreśliła policjantka. I zaapelowała: - Od naszego rozsądku zależy to, czy nasze drogi będziemy mogli nazwać bezpiecznymi. A prezentowane na nagraniu zachowanie z całą pewnością odbiega od wszystkiego, co jest zawarte w słowie "bezpieczeństwo".