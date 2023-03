Nie zatrzymał się, pomachał policjantom i pojechał dalej. Potem twierdził, że nie kierował

- Postanowili zatrzymać kierującego do kontroli, by dowiedzieć się dlaczego popełnił tak rażące wykroczenie. Niestety, kierujący nie zareagował na wydany przez policjanta sygnał nakazujący zatrzymanie pojazdu. Siedzący za kierownicą pojazdu mężczyzna mijając funkcjonariuszy pomachał im i pojechał dalej - przekazała Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Siedział już na tylnej kanapie

- Kierujący postanowił zjechać na pobocze, jednak kiedy funkcjonariusze podeszli do pojazdu zauważyli, że fotel kierowcy jest pusty. Na tylnym siedzeniu siedziały za to trzy osoby, które chórem odpowiedziały, że żadna z nich pojazdem nie kierowała - poinformowała Gąsowska.

Pijany, z zakazem prowadzenia aut

- Funkcjonariusze szybko ustalili co było powodem takiego zachowania mężczyzny. Otóż badanie alkomatem wykazało, że ma on ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do czerwca 2023 roku - wyjaśniła policjantka. I dodała, że sprawa swój finał będzie miała w sądzie, gdzie 35-latek będzie musiał wytłumaczyć się nie tylko z popełnionego wykroczenia, ale również kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej.