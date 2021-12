Pociąg towarowy uderzył w samochód. Zginęli małe dziecko i kobieta w zaawansowanej ciąży

czytaj dalej

Legia Warszawa wydała w poniedziałek oświadczenie, informując o szczegółach zajścia, do którego doszło po przegranym meczu z Wisłą Płock. "Autokar z piłkarzami wracał do ośrodka treningowego w eskorcie policji. Mimo tych zabezpieczeń doszło do chwilowego zatrzymania pojazdu, a następnie wejścia kilku osób do autokaru i przejawów agresji wobec piłkarzy" – czytamy w komunikacie.