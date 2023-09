Pieszy potrącony na pasach. Wezwano śmigłowiec, ale miał problem ze startem

W miejscowości Szymanów pod Piasecznem (woj. mazowieckie) we wtorek po południu doszło do potrącenia pieszego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, ale miał problemy ze startem. Dlatego do szpitala poszkodowanego przewieziono karetką kołową. Droga była zablokowana w obu kierunkach.