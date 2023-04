Jeden przekroczył prędkość, drugi uderzył w słup. Byli pijani i wieźli dzieci

W ostatni weekend patrol nadzorujący ruch na ulicy Mazowieckiej w Szydłowie, zauważył kierującego renault, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 22 kilometry na godzinę. Został zatrzymany do kontroli.

- Okazało się, że za kierownicą auta siedział 38-letni mieszkaniec powiatu mławskiego. Mężczyzna miał w organizmie promil alkoholu. W samochodzie przewoził dwoje dzieci w wieku trzech i pięciu lat - przekazała Anna Pawłowska, rzeczniczka policji w Mławie. I dodała: - Jak oświadczył w rozmowie z policjantami, pił alkohol do północy, a rano wypił jeszcze 100 ml wódki i pojechał w odwiedziny do swoich córek, które wiózł do dziadków. Samochód został odholowany na policyjny parking. Dzieci przekazano pod opiekę matce.