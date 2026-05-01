Szybka jazda, zerowa ochrona. 117 wypadków z udziałem motocyklistów w rok

Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zator po wypadku z udziałem motocyklisty na POW
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Przed majówką i rozkręcającym się sezonem motocyklowym miejscy drogowcy apelują o ostrożność na drogach zarówno do kierujących jednośladami, jaki i kierowców samochodów. Motocykliści są jedną z najliczniejszych grup uczestniczących w wypadkach w Warszawie.

Jak podaje stołeczny Zarząd Dróg Miejskich, według danych z zaprezentowanego niedawno Warszawskiego Badania Ruchu, przeprowadzonego w latach 2024/25, motocykle, skutery, motorowery i quady traktowane zbiorczo nie stanowią nawet jednego procenta pojazdów rejestrowanych w punktach pomiarowych.

"To środek transportu o znaczeniu śladowym, który łatwiej liczyć promilami niż procentami" - wskazuje ZDM.

"Jednocześnie według statystyk policyjnych, które są podstawą przygotowywanego co roku przez ZDM Raportu o stanie BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - red.) w Warszawie, motocykliści są jedną z najliczniejszych grup uczestniczących w wypadkach. W 2025 r. na warszawskich ulicach było 117 takich zdarzeń (na 675 wszystkich). Obrażenia w nich odniosło 128 osób, w tym 9 osób zginęło – 6 kierujących motocyklem, 2 pasażerów motocykla i jeden pieszy. To niemal jedna trzecia wszystkich zeszłorocznych ofiar wypadków drogowych w stolicy (28)" - wyliczają drogowcy.

Olbrzymia dysproporcja

Wskazują, że olbrzymia nierównowaga między liczbą motocyklistów na drogach, a liczbą zdarzeń, w których uczestniczą, jest od lat największą anomalią, jeśli chodzi o statystyki związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w stolicy.

"W ubiegłym roku motocykliści sami spowodowali 15 wypadków, co w skali wszystkich zdarzeń z tym środkiem transportu wydaje się niewielkim odsetkiem. Ale poszkodowanych w nich było aż 27 osób. Ta liczba nie dziwi - motocyklista powodujący wypadek, często robi krzywdę i sobie, i komuś niewinnemu" - informuje ZDM.

Duża prędkość, minimalna ochrona

W całym zeszłym roku aż 86 motocyklistów i motorowerzystów odniosło obrażenia w wyniku potrącenia przez kierowcę auta osobowego, do tego sześciu w efekcie potrącenia przez auta dostawcze lub ciężarowe, a 12 w wyniku zderzenia z innym motocyklistą.

"To bardzo szybki środek transportu, który jednak zapewnia użytkownikowi niewielką ochronę w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego. Pokazuje to wypadek z kwietnia zeszłego roku, gdy motocyklista zderzył się z przechodzącym w niedozwolonym miejscu pieszym. Obaj stracili życie" - wskazują drogowcy.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

