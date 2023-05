Miał cofnięte prawo jazdy i był pijany. Z podróży nie zrezygnował

czytaj dalej

Błyskawicznie i tragicznie potoczyły się wypadki w życiu Poli. 18-latki, która - wszystko na to wskazuje - mogła za późno otrzymać fachową pomoc medyczną. Zaczęło się od grypy, skończyło śmiercią dziewczyny. Sprawę Poli z Piaseczna nagłośniła "Uwaga! TVN. My sprawdzamy, co ustaliła prokuratura i biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Materiał Łukasza Łubiana z programu "Polska i Świat".