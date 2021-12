Na ulice Warszawy wyjadą załogi Sylwestrowego Zwierzęcego Patrolu

czytaj dalej

"PiS won", "świeckie państwo" i "tu będzie techno". Takie hasła pojawiły się na fasadzie Bazyliki Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. "To nie miejsce na taką formę protestu. Formę, która niszczy coś, co jest dziedzictwem nas wszystkich" - skomentował stołeczny konserwator zabytków. Jak mówi nam rzecznik śródmiejskiej komendy, policja już wie, jak wygląda sprawca - zarejestrowały go kamery monitoringu.