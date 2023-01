Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym. Auto zderzyło się z pociągiem towarowym

czytaj dalej

Trwają prace wykopaliskowe na terenie odbudowywanego Pałacu Saskiego. Do tej pory archeolodzy odkryli studnie i latryny, które - ich zdaniem - są najciekawszym miejscem do badań. - Były to swego rodzaju śmietniki. Działo się tak, kiedy studnia która przestawała być studnią i stawała się właśnie takim śmietnikiem, do którego wrzucano wszystko - wyjaśniła koordynatorka ds. naukowych spółki Pałac Saski Maria Wardzyńska.