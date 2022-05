Potrącenie dziecka na rowerze. W miejscu wypadku lądował śmigłowiec ratowniczy

czytaj dalej

Do stołecznej komendy policji zgłosił się mężczyzna, który przyznał się do zbrodni popełnionej 18 lat temu. Śledczym wyjaśnił, że "męczyły go wyrzuty sumienia". Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa. Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla podejrzanego, ale sąd go nie uwzględnił. Decyzja sądu zostanie zaskarżona - zapowiada prokuratura.