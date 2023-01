Auto koziołkowało i wpadło do rowu. Dwie osoby pod opieką ratowników

W Strzeniówce koło Pruszkowa kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad kierownicą, auto zjechało z drogi, koziołkowało i wpadło do rowu. Dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych.

Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 720. Jak poinformowała nas komisarz Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, zgłoszenie do służb wpłynęło około godziny 11. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Opel podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem, dachował i wpadł do przydrożnego rowu - powiedziała policjantka.