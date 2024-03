Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl przekazał, że rolnicy są jeszcze w kilku newralgicznych punktach. Na S17 w kierunku Warszawy policjanci kierują na objazd przez Kołbiel. Tam protest ma potrwać do około godziny 10. - Nie ma też dojazdu do Południowej Obwodnicy Warszawy od strony S17. W miejscowości Zakręt rolnicy jeszcze nie wiedzą, do kiedy będą protestować. W Morach będą blokować jezdnię do godziny 10 - relacjonował nasz reporter.