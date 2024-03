We wszystkich województwach, w tym na Mazowszu w środę od rana na drogi dojazdowe i trasy szybkiego ruchu wyjeżdżają rolnicy. W całym kraju trwa ogólnopolski strajk generalny. Na zamieszczonej w sieci mapie blokad zaznaczono już blisko 600 punktów, z czego kilkanaście z nich na drogach dojazdowych do Warszawy. Przebieg strajku relacjonujemy na tvnwarszawa.pl.

W Rembelszczyźnie, na północ do Warszawy, rolnicy przygotowują się do rozpczęcia blokady.

Policjanci dla drogi DK92 jadąc od strony Mińska Mazowieckiego zalecają objazd w miejscowości Zakręt ulicą Asfaltową i drogą 638. Jadąc od strony Warszawy, należy jechać analogicznie - drogą 638 i ulicą Asfaltową. Tą trasą mogą jechać tylko samochody osobowe. "Pojazdy ciężarowe jadące od strony Mińska Mazowieckiego pojadą autostradą A2. Od strony Warszawy dla ciężarówek zalecamy objazd drogą 638 przez Sulejówek, a następnie 637 do Stanisławowa, dalej DK 50 do autostrady A2 i DK92" - poformowali w komunikacie policjanci z Mińska Mazowieckiego.

Blokady na węźle Wiskitki, w Ciechanowie i okolicach Płońska

Spowolniony ruch będzie z kolei na DK50, na odcinku Mszczonów - Sochaczew . W ramach protestu na tej trasie możliwy jest przejazd oraz postój ciągników. - Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze i stosowanie się do poleceń policjantów, którzy na bieżąco będą kierować ruchem oraz wskazywać możliwe objazdy. Zachowuj bezpieczny odstęp od pojazdów rolniczych. Apelujemy do kierowców o wyrozumiałość i cierpliwość - poinformowała sierżant Julia Szczygielska z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Na terenie powiatu płońskiego rolniczy protest planowany jest w godzinach od 7.00 do 19.00. Według tamtejszej policji, w tym czasie utrudnień można spodziewać się na drodze krajowej numer 7 w miejscowości Przyborowice , na rondzie z drogą krajową nr 50 w miejscowości Sochocin , a także na drodze krajowej nr 62 na odcinku od miejscowości Wola do Goławina i na drodze wojewódzkiej numer 570 w miejscowości Nowe Radzikowo oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3055W i 3069 w miejscowości Januszewo .

W Radomiu zablokują cztery główne ronda

To kolejny w ostatnim czasie rolniczy protest i podobnie jak wcześniejsze będzie polegał na blokowaniu dróg lub powolnych przejazdach kolumn ciągników. Miejscami protestu będą przede wszystkim drogi dojazdowe do miast wojewódzkich oraz trasy szybkiego ruchu. W wielu miejscach rolnicy zamierzają zbierać się od wczesnych godzin porannych.

Na zamieszczonej w sieci ogólnopolskiej mapie protestu we wtorek wieczorem było ponad 550 zaznaczonych punktów. Z kolei Komenda Główna Policji wcześniej we wtorek podsumowała, że w całym kraju zapowiedziano 580 protestów z szacowanym udziałem blisko 70 tysięcy osób. Poinformowała, że wymaga to od policji zaangażowania znacznych sił. Zapowiedziała również, że drogówka zadba, by kierowcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.