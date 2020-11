Zderzenia dwóch aut na S8. Trasa w stronę Warszawy była zablokowana

Potwierdzała to także policja. - Zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy - mówiła Katarzyna Zych, rzeczniczka policji w Grodzisku Mazowieckim. - Do zdarzenia doszło około 13.30. Kierowca peugeota prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w tył volkswagena. Pasażerowie z peugeota zostali zabrani do szpitala na badania, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że nie mają obrażeń zagrażających życiu - dodała policjantka.