Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście znów zamienią się w weekendowy deptak

Jak poinformował stołeczny ratusz, specjalna organizacja ruchu na Trakcie Królewskim będzie obowiązywała niemal do końca października. To oznacza, że w soboty, niedziele i niektóre święta, na odcinku od ronda de Gaulle'a do ulicy Miodowej powstanie deptak. Zamknięte odcinki ulic zostaną oznakowane jako strefa zamieszkania, dopuszczony będzie na nich wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami TK do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ulicy Koziej oraz dla nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania, a także dla rowerów.