Do wypadku doszło we worek około godziny 18 w miejscowości Bartniki (gm. Puszcza Mariańska). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że kierujący oplem doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka fiatem, po czym uciekł z miejsca wypadku. W wyniku zdarzenia kierujący fiatem 49-latek trafił z obrażeniami ciała do szpitala. Sprawca zdarzenia odjechał z miejsca, nie udzielając pomocy poszkodowanemu.