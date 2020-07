Betoniarka wpadła do rowu. Firma wysłała na pomoc własny dźwig

Około godziny 21 strażacy otrzymali informacje o betoniarce w rowie, na ulicy Sąsiedzkiej w Sokołowie w powiecie pruszkowskim. - Nikt nie został poszkodowany, ale akcja była dość trudna, bo trzeba było wydobyć pojazd z tego rowu. Na szczęście właściciel firmy transportowej, do której należy ciężarówka, zadysponował na miejsce dźwig, który podniósł betoniarkę i uprzątnął miejsce kolizji - relacjonuje przebieg wydarzeń Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej. - To dobrze, że właściciel miał wykupioną taką usługę, bo w innym razie to strażacy musieliby usuwać auto z rowu. A przecież w tym czasie sprzęt mógłby być potrzebny w innym miejscu, do ratowania czyjegoś życia - zauważa.