Prawie 200 ekip wyjechało w środku nocy na miasto. "Dobrze, że nie usłyszałem 'taki mamy klimat', bo bym udusił"

1500 kilometrów dróg i 4400 przystanków

"Odśnieżane są przystanki, a tych mamy do obsłużenia aż 4400. Śnieg zgarniany jest też z kładek, schodów, dojść do stacji metra i przejść dla pieszych. Te prace zajmują zdecydowanie więcej czasu niż odśnieżanie jezdni. Choćby dlatego, że realizowane jest miejscowo, fragmentami, a nie jak ulice – zazwyczaj na całej długości - o ile prowadzi nimi trasa autobusu miejskiego. Dlaczego? Na przykład dlatego, że jeśli chodnik przylega do nieruchomości, to ma innego zarządcę, który ma obowiązek chwycić za szuflę i usunąć śnieg" - wyjaśnia ZOM w mediach społecznościowych.