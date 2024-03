- Do sprawy tragicznego wypadku, podczas którego zmarł dwuletni Oliwier, zatrzymaliśmy 64-letniego mężczyznę. To mieszkaniec powiatu makowskiego. Został on ustalony w oparciu o szereg nagrań z kamer monitoringów zabezpieczonych przez policję. Były to monitoringi zarówno od instytucji publicznych, jak i od osób prywatnych - przekazała nam w środę wieczorem Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.