Śmieciarka zderzyła się z samochodem osobowym

Do zderzenia pojazdu ciężarowego z autem osobowym doszło na skrzyżowaniu Marywilskiej z Kupiecką.

Jak dodał, na skrzyżowaniu Marywilskiej z Kupiecką często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, kolizji oraz wypadków. Na początku sierpnia informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, że doszło w tym miejscu do zderzenia samochodu z autobusem miejskim. W jego wyniku do szpitala trafiły dwie osoby.