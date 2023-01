Wypadek na krajowej "50". Uderzyła w jadące z naprzeciwka auto dostawcze, wpadła do rowu

Do wypadku doszło około godziny 10.30 na obwodnicy Grójca, na wysokości Słomczyna. - 40-letnia kierująca samochodem osobowym marki Hyundai na śliskiej nawierzchni jezdni straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w jadącego prawidłowo, z przeciwnego kierunku dostawczego forda, którym kierował 29-letni mężczyzna - informuje Malwina Wlazło z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Jak dodaje, kobieta z obrażeniami ciała została odwieziona do szpitala. Oboje kierujący byli trzeźwi.

Na miejscu wypadku pracują policjanci i strażacy. Działania służb powodują utrudnienia w ruchu na drodze krajowej numer 50 na odcinku Grójec - Góra Kalwaria. Trasa została zablokowana. Zorganizowano objazdy dla wszystkich pojazdów drogami lokalnymi. Przewidywany czas utrudnień to około trzy godziny od momentu zderzenia. Oznacza to, że sytuacja powinna wrócić do normy około 13.30.