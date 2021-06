Skwer bukinistów, dużo drzew, bez parkingowej samowoli. Zwycięski projekt nowej Chmielnej

Ratusz ogłosił wyniki konkursu architektonicznego na przebudowę śródmiejskiego odcinka Chmielnej. Pierwsze miejsce zdobyła pracownia RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa, znana między innymi z projektu Bulwarów Wiślanych.

- Jesteśmy konsekwentni, chcemy, żeby centrum miasta wyglądało jak centra najbardziej nowoczesnych miast w Europie i na świecie, chcemy, żeby było przyjazne dla mieszkańców i zielone, dostosowane do potrzeb pieszych, rowerzystów i tych którzy czasami musza skorzystać z samochodów. To kolejny projekt, który sprawi, że centrum miasta będzie wyglądało zupełnie inaczej - rozpoczął czwartkową konferencję Rafał Trzaskowski.

Dodał, że w zwycięskim projekcie najbardziej cieszy go zachowanie skweru bukinistów.

Dyrektorka Biura Architektury Marlena Happach w ratuszu tłumaczyła, czym w swoim wyborze jury kierowało się jury. - Na naszych warszawskich ulicach ważna jest wielofunkcyjność i wsparcie handlu i usług. Chcieliśmy, by przekształcenie ulicy przysłużyło się powrotowi Chmielnej do najlepszych czasów. Zachowanie tożsamości i nowoczesna forma, chcemy, żeby miasto wyglądało, jak najpiękniej, ale nie zapominamy o korzeniach. Wiemy jak zmienia się klimat, dlatego ważne by w przestrzeni miasta zadbać o cień, retencję czy bioróżnorodność – mówiła.

Podkreślała, że ważna jest wygoda pieszych i rowerzystów, a także elastyczność i otwartość na zmiany.

Najbliższa tym oczekiwaniom okazała się propozycja pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa, która otrzyma 40 tysięcy złotych oraz zostanie zaproszona do negocjacji umowy na właściwy projekt w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Ponadto jury wyróżniło Annę Sokołowską, Małgorzatę Malczewską, Elżbietę Janieszewską, Bartłomieja Idzikowskiego. Z kolei trzecia nagroda - 10 tysięcy złotych - przypadła Dianie Polkowskiej z pracowni projektowej DPP Design. Druga - 20 tysięcy złotych - pracowni Are Stiasny & Wacławek.

Wizualizacje przebudowy Chmielnej Wizualizacja projektu przebudowy Chmielnej | RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa Wizualizacja projektu przebudowy Chmielnej | RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

Drzewa, palce zabaw, skwery

- To, co chcieliśmy uzyskać, to ponadczasowa oprawa ulicy, która przede wszystkim wspomogłaby podstawową funkcję, która ma tu miejsce, czyli gastronomiczną i handlową. Ale nie zapomnieliśmy też o innych użytkownikach. Wprowadziliśmy program dotyczący umeblowania wypoczynkowego, tak, żeby przestrzeń miała charakter bardziej spacerowy - wyjaśniał w rozmowie z dziennikarzami Patryk Zaręba, jeden z autorów zwycięskiej koncepcji. Jak dodał, przewidziano dla miejsca "z wyposażeniem dedykowanym dzieciom".

- Chciałbym podkreślić, że bardzo dużą uwagę zwróciliśmy na zieleń. Znalazła się w sposób możliwie bogaty, co będzie poprawiało estetykę, ale też warunki mikroklimatyczne - chodzi o cień rzucany przez korony drzew i retencję wody opadowej - tłumaczył. Wysokie drzewa niemal na całej długości ulicy mają zapewnić dogodne warunki dla funkcjonowania ogródków restauracyjnych. Jak zdradził Zaręba, będą to prawdopodobnie odmiany polskich klonów. - Oczywiście wszystkie drzewa istniejące na ulicy pozostaną – zastrzegł.

Koncepcja podkreśla też istnienie skwerów przy kinie Atlantic (nazwany przez architektów ogrodem przy Chmielnej) oraz skwer bukinistów, którzy działają tam od kilku lat. Ale w propozycji RS Architektura Krajobrazu, nad głowami pieszych pojawią się lampy, które mogą kojarzyć się bibliotecznymi. Będą też drewniane siedziska.

Miejsca parkingowe tylko przy kinie

Koncepcja zakłada ukrócenie parkingowej samowoli na ulicy, który dziś deptakiem jest tylko z nazwy. Przypomniał, że kontrola dostępu ("wjazd tylko dla uprawnionych pojazdów w odpowiednich godzinach") zakłada realizowany właśnie projekt placu Pięciu Rogów. - Czasowe dojazdy są niezbędne, będą one obsługiwane przez miejsca blisko wejścia do budynku kina Atlantic, ale niekolidujące z ruchem pieszych – opowiadał architekt. W tym miejscu przewidziano sześć miejsc na czasowy postój, to jedyne takie stanowisko na odcinku Chmielnej objętym konkursem.

Główny ciąg ulicy będzie wyłożony płytami granitowymi, na skwerach zastosowane zostaną nawierzchnie przepuszczalne.

