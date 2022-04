Miał 160 km/h na liczniku, zginął na miejscu. Biegli nie rozstrzygnęli, czy był trzeźwy

Prokuratura: w chwili zderzenia mercedes miał na liczniku 160 km/h

Zdaniem śledczych, 25-latek umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, poprzez przekroczenie dozwolonej prędkości, a następnie utracił panowanie nad pojazdem, co skutkowało zderzeniem z chevroletem. - Z całokształtu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w tym z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wynika, że do zaistnienia wypadku doszło z winy kierującego pojazdem marki Mercedes, który zbliżając się z nadmierną prędkością do oznakowanego znakiem ostrzegawczym skrzyżowania, nie zachował szczególnej ostrożności, a przyjęta przez niego taktyka i technika jazdy doprowadziły do utraty panowania nad pojazdem, niekontrolowanej zmiany pasa ruchu i w konsekwencji do zderzenia z pojazdem marki Chevrolet - przekazał prokurator Ważny.