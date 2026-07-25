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Ulice

Siedem ulic do remontu. Drogowcy zapowiadają poprawę bezpieczeństwa w trzech dzielnicach

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Prace drogowe na POW (zdjęcie ilustracyjne)
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM
Zarząd Dróg Miejskich otworzył oferty w trzecim tegorocznym przetargu na remonty stołecznych ulic. Większość mieści się w budżecie.

Stołeczni drogowcy mają w planach remont siedmiu kolejnych ulic. W większości przypadków chcą zakończyć prace jeszcze w tym roku. "Po raz kolejny otrzymaliśmy bardzo dobre oferty - w sześciu przypadkach wszystkie są poniżej kosztorysów" - informuje ZDM.

Plany remontowe dotyczą trzech dzielnic: Śródmieścia, Pragi Południe oraz Białołęki.

Śródmieście

Przetarg objął między innymi ulice Browarną i Drewnianą. Wpłynęło pięć ofert - między 5,5 mln a 6,8 mln zł. Na tej pierwszej nastąpi wymiana nawierzchni jezdni między Karową a Leszczyńską i Oboźną, ale także chodników po wschodniej stronie ulicy. Zaś na drugiej remont przejdą chodniki. Na obu pojawi się też więcej zieleni.

Na skrzyżowaniu z Leszczyńską i Oboźną powstanie rondo, a także nowe przejście dla pieszych z azylem na skrzyżowaniu z Lipową. Parkowanie z chodników po zachodniej stronie ulicy zostanie przeniesione do zatok.

Na Drewnianej - a także na Lipowej i Leszczyńskiej - będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy. Przejścia przez jej wyloty przy Topiel i Dobrej zostaną wyniesione. To zmiany, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom Szkoły Podstawowej nr 41.

W Śródmieściu wyremontowana zostanie ulica Rozbrat między Rondem Sedlaczka a Górnośląską. Drogowcy wymienią jezdnię i chodniki. "Przewidzieliśmy również szereg rozpłytowań, w tym wymianę wysp z prefabrykatu przy wylotach z ulic Frabrycznej, Jezierskiego i Przemysłowej, na zieleńce. Całość dopełnią nasadzenia ośmiu nowych drzew, które uzupełnią rosnące tam szpalery. Mamy pięć ofert - od 4,7 mln do 5,7 mln zł - które dokładnie teraz przeanalizujemy, bo w przypadku tej jednej ulicy oferty przekraczają kosztorys" - podał ZDM.

Praga Południe

Na Pradze Południe remont przejdą ulice Saska - siedem ofert, od 2,6 mln do 3 mln zł - oraz Grenadierów - również siedem ofert, między 3,3 mln a 4,2 mln zł.

Na Saskiej Kępie drogowcy wyremontują jezdnie między Al. Stanów Zjednoczonych a ul. Zwycięzców. Zazieleniony zostanie azyl na przejściu przy ul. Meksykańskiej oraz rejon zebry przez wlot z Al. Stanów Zjednoczonych. Na Grochowie remont przejdzie natomiast odcinek od Ostrobramskiej do Al. Stanów Zjednoczonych. Na jezdni pojawi się nowy asfalt, a na wybranych fragmentach chodników - przede wszystkim w rejonie Fundamentowej oraz między Majdańską a Al. Stanów Zjednoczonych - nowe płyty.

Białołęka

Frezowanie przejdzie zachodnia jezdnia Modlińskiej między Aluzyjną a północnym wylotem Światowida. Prace te chce wykonać pięć firm. Oferty rozpoczynają się od 4,2 mln, a kończą na 5,5 mln zł.

Drogowcy planują remont ul. Klasyków między Stągiewną a Klasyków 36 - oferty wahają się od 2,5 mln do 3 mln zł. Remont przejdzie jezdnia oraz chodnik po południowej stronie ulicy od Krokwi do Klasyków 36 oraz przystanek Fletniowa.

W ramach tej samej inwestycji wdrożone zostaną zmiany na czterech zebrach. Wszystkie otrzymały niskie oceny podczas audytu przejść dla pieszych bez sygnalizacji. Trzy z nich prowadzą przez remontowaną ulicę. Zebry te zostaną wyniesione. Ostatnia ze wspomnianych zebr prowadzi przez ul. Krokwi. Powstanie na niej azyl oraz zamontowane zostaną separatory ruchu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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