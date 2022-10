Seniorzy na Torze Modlin. Mają doskonalić swoje umiejętności

- Wytypowaliśmy grupy uczestników ruchu drogowego, z którymi związane jest podwyższone ryzyko. I dlatego organizujemy szkolenia dla najmłodszych i najstarszych kierowców - mówi rzeczniczka Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Hanna Maliszewska. Podkreśla, że to ryzyko w przypadku seniorów za kółkiem związane jest nie tylko z pogarszającym się stanem zdrowia i gorszymi predyspozycjami psychofizycznymi, ale też z zażywaniem leków, które mogą wydłużyć czas reakcji na drodze i zmieniającymi się przepisami.

Jak skorzystać ze szkolenia?

Żeby skorzystać ze szkolenia, należy zgłosić się do najbliższego WORD uczestniczącego w akcji. W Warszawie będzie to na przykład ośrodek przy Odlewniczej. Poza tym WORD-y z Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia i Siedlec. Propozycja jest skierowana do osób powyżej 55. roku życia.