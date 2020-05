Samochodowy protest w centrum. Utrudnienia wokół ronda Dmowskiego

Uczestnicy strajku po raz kolejny postanowili ominąć zakaz gromadzenia się, wprowadzony z powodu epidemii COVID-19 i zorganizowali strajk samochodowy. Przed godziną 16 zaczęli krążyć w okolicy ronda Dmowskiego. Z czasem doprowadziło to zakorkowania Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich.

Samochody strajkujących oklejone są żółtymi banerami, niektórzy przywieźli ze sobą także flagi. - Na rondzie jest mnóstwo policjantów, którzy starają się kierować ruchem. Ale w korkach utknęli już kierowcy jadący we wszystkich kierunkach. Jest dużo trąbienia i chaosu. Policjanci nie do końca radzą sobie z sytuacją - relacjonował po godzinie 16 Lech Marcinczak, reporter tvnwarszawa.pl. Jak dodaje, funkcjonariusze zalecają wjeżdżającym na rondo jazdę w prawo lub na wprost, więc tworzą się zatory przez kierowców zjeżdżających z pasa do skrętu w lewo. - W pewnym momencie jednemu z uczestników strajku na środku ronda prawdopodobnie zepsuł się samochód. Pan wysiadł na jezdnię i podniósł maskę. Stał tak przez kilka minut - opisywał Marcinczak.