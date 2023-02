Samochód na ogrodzeniu po zderzeniu. Jedna osoba w szpitalu

Do wypadku doszło w miejscowości Szeligi pod Warszawą. Zderzyły się dwa auta osobowe. Jedno wylądowało na przydrożnym ogrodzeniu. Straż pożarna przekazała, że poszkodowana została jedna osoba.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl przekazał, że do zdarzenia doszło na ulicy Szeligowskiej, na wysokości numeru 44. - To zderzenie dwóch samochodów osobowych, jedna osoba została poszkodowana. Strażacy zabezpieczają miejsce do czasu przyjazdu policji - przekazał nam najpierw starszy kapitan Kazimierz Jaworski z Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim.