Czołowe zderzenie na prostym odcinku drogi. Nie żyje jedna osoba

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski planuje podróż do Stanów Zjednoczonych. Jak zapowiedział, zamierza rozmawiać z Amerykanami na temat pomocy finansowej związanej z kryzysem uchodźczym wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę. Chce przekonywać, by te środki były przekazywane bezpośrednio do samorządów. - Jeśli nie będziemy na ten temat rozmawiali w Waszyngtonie, Nowym Jorku i Brukseli, to te pieniądze mogą trafić tylko i wyłącznie do rządu centralnego - powiedział.