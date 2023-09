"Uszkodzona dylatacja". Kilka dni utrudnień na S8

Kierowcy będą musieli zwolnić na trasie S8. Od poniedziałku do piątku na węźle Radzymin Południe prowadzone tam będą prace drogowe. Do dyspozycji będą tylko dwa pasy ruchu.

Ograniczenie prędkości

Od 11 do 15 września zamknięta będzie prawa strona jezdni, będzie też ograniczenie prędkości do 80 km/h. Z kolei od 18 do 22 września zamknięta będzie lewa strona jezdni, a prędkość zostanie ograniczona do 60 km/h.