Zderzenie czterech aut na S8. Utrudnienia w kierunku Marek

- Zablokowany jest lewy pas. Jest to trasa S8 w kierunku Marek, przed zjazdem na Wisłostradę, czyli w miejscu, gdzie kierowcy mają do wyboru jezdnię lokalną lub tranzytową. Zderzyły się dwa samochody dostawcze i dwa samochody osobowe. Wygląda to na klasyczne najechanie - opisał Węgrzynowicz. Dodał, że na miejscu są dwa zastępy strażaków, policja, dwie karetki oraz służba drogowa. To już powoduje duży korek.