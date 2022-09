Motocyklista wywrócił się na trasie S8. Zmarł mimo reanimacji

Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Nadma, w gminie Radzymin. Ratownicy medyczni reanimowali motocyklistę, który przewrócił się na jezdni trasy S8. Nie udało się go uratować.

- Co najmniej kilkadziesiąt minut trwała akcja ratunkowa - wskazał na antenie TVN24 Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. Dodał, że na czas działania służb droga była całkowicie zablokowana. - Obecnie dopuszczono do ruchu dwa pasy jezdni. Był to bardzo duży korek. Do tego zdarzenia doszło jeszcze w czasie porannego szczytu i wszyscy jadący w kierunku Warszawy na wysokości Wołomina, muszą spowodować się na spowolnienie w tym miejscu - poinformował o godzinie 10.