Trasą ekspresową przejechał pod prąd prawie 20 kilometrów. Policja: kierowca tira miał 2,5 promila alkoholu

Nagranie pojawiło się we wtorek na kanale "Stop Cham" na YouTube, zostało wykonane dzień wcześniej - 14 lutego na trasie S8 pod Mszczonowem, na nitce w kierunku Warszawy. Widać na nim, jak autor nagrania wyprzedza jadących prawym pasem auta: kombi i ciężarówkę. Przed nim jedzie bmw. Po wyprzedzeniu tira, kierowca bmw nagle zjeżdża na lewy pas. Na horyzoncie pojawia się biała ciężarówka marki Daf z naczepą, która jedzie lewym pasem pod prąd - wprost na bmw i autora nagrania. Kierowca ciężarówki nie zwalnia, widząc inne auta na swoim pasie, jedzie dalej.

"Zaczęłam trąbić, włączyłam awaryjne, a on zero reakcji"

Wśród komentujących nagranie w mediach społecznościowych pojawiły się osoby, które twierdzą, że również widziały białego tira, jadącego pod prąd na tym odcinku ekspresówki. "Jak zobaczyłam tego tira jadącego pod prąd zaczęłam trąbić, włączyłam awaryjne, a on zero reakcji, jechał normalną prędkością. W lusterku widziałam tę sytuację i byłam pewna, że będzie czołówka, bo auto nie miało gdzie uciec. Dzwoniłam na 112 usłyszałam w słuchawce, że już mają sporo zgłoszeń tego zdarzenia, bo ten tir jedzie pod prąd już jakiś czas" - opisywała Edyta.

Swoimi doświadczeniami podzielił się również użytkownik Andy: "Leciałem z nim na czołówkę w dolince obok Mszczonowa, byłem właśnie w trakcie wyprzedzania innego tira. Ja zdążyłem uciec na prawy pas, ale jadący za mną SUV dostał się między obie ciężarówki (jadąca prawidłowo ciężarówka odbiła na pas awaryjny). Na szczęście nie doszło do kolizji".

Z kolei Robert zamieścił w komentarzu link do innego nagrania, które również pokazuje jazdę białego dafa na S8. Zostało one wykonane z perspektywy kierowcy, jadącego jezdnią w przeciwnym kierunku. Na nim też widać, że auto poruszało się pod prąd z dużą prędkością.

Policja: miał 2,5 promila alkoholu

O kierowcę dafa zapytaliśmy Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Okazało się, że prowadzą czynności w tej sprawie, a o zdarzeniu poinformowały ich osoby, które same zmusiły kierowcę ciężarówki do zjechania na stację paliw.

- Policjanci otrzymali informacje od obywateli, że na stacji paliw w Wymysłowie (powiat żyrardowski) obywatele ujęli kierowcę ciężarówki, który stwarzał zagrożenie, jadąc pod prąd trasą ekspresową. Funkcjonariusze na miejscu potwierdzili, że to obywatel Estonii. Przebadali go na obecność alkoholu - miał około 2,5 promila w organizmie. Tłumaczył im, że pomyliły mu się kierunki i wyjeżdżając ze stacji w Żabiej Woli, zamiast pojechać na Warszawę, wyjechał na trasę do Wrocławia, pod prąd. Został zatrzymany - opisywał Norbert Cibor z zespołu prasowego KWP w Radomiu.