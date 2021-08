Zespół transplantacyjny pędził na sygnale. Nagle z prawego pasa zjechało inne auto

Pan Cezary pracuje jako kierowca w zespole transplantacyjnym. To on podzielił się z redakcją Kontaktu 24 nagraniem, na którym widać niebezpieczną sytuację na trasie S7. Do zdarzenia doszło 17 sierpnia wczesnym rankiem, droga była niemal pusta. Ambulans porusza się lewym pasem, na który niespodziewanie zjeżdża inny samochód (prawdopodobnie bez kierunkowskazu, ale jakość filmu wykonanego w deszczu nie pozwala tego definitywnie stwierdzić). Kierowca karetki gwałtownie hamuje, aby uniknąć zderzenie ucieka na pas zieleni.