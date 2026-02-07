Logo TVN Warszawa
Ulice

Ta trasa skróci przejazd na Mazury i nad morze. Rozpoczęli już wycinkę

Drogowcy rozpoczynają prace na S7 na odcinku Czosnów - Kiełpin
Wizualizacja trasy S7
Źródło: GDDKiA, Value Engineering
Drogowcy poinformowali o rozpoczęciu prac przygotowawczych do budowy odcinka trasy S7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem. Pierwszy etap to wycinka drzew. Dzięki tej wylotówce jest szansa na mniejsze korki w drodze na Mazury i nad morze.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że w prace rozpoczęły się w czwartek.

"Pierwszy etap to wycinka drzew pomiędzy jezdnią równoległą do DK7 a główną w obu kierunkach, na terenie gminy Łomianki (km ok. 342+300 - 343+800)" - doprecyzowano.

Drogowcy zaznaczyli, że prace będą wykonywane w godzinach 7-19, a na jezdni głównej poza porannymi godzinami szczytu komunikacyjnego. "W miejscu prowadzonych prac (od poniedziałku do piątku) mogą występować zwężenia jezdni. Zakończenie przewidziane jest w marcu br. Wycinka związana jest z budową nowej drogi. W ramach inwestycji przeprowadzimy działania rekompensacyjne czyli nasadzenia nowych drzew i krzewów. Na tym odcinku będą to 692 drzewa (w tym 527 liściastych oraz 165 iglastych), a także prawie 4000 krzewów. Do tego wzdłuż ekranów przeciwhałasowych posadzimy prawie 7800 roślin pnących" - przekazano.

Powstanie dziewięć kilometrów drogi

"W wyniku projektu powstanie odcinek drogi ekspresowej S7 o długości ok. 9 km, dwujezdniowej o trzech pasach ruchu w każdym kierunku oraz trzy węzły drogowe: Czosnów, Palmiry, Sadowa, a także Obwód Utrzymania Drogi" - zaznaczała we wsześniejszym komunikacie na ten temat GDDiA.

Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Umowa na zaprojektowanie i budowę dziewięciokilometrowego odcinka S7 Czosnów–Kiełpin została podpisana w listopadzie 2023 roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Fabe Polska, SP Sine Midas Stroy Kazachstan oraz Yörük Yapi İnşaat Turcja. Wartość zadania wynosi ok. 536 mln zł, a czas realizacji to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pierwsze auta na tym odcinku mają pojawić się w połowie 2027 roku.

Ostatni odcinek w przygotowaniu

W przygotowaniu jest jeszcze jeden odcinek trasy S7. Jesienią 2024 roku GDDKiA podpisała umowę na wykonanie projektu drogi od węzła Kiełpin do Trasy Armii Krajowej.

Ten odcinek będzie przebiegał po istniejącym śladzie ulicy Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, trasa zaprojektowana będzie na nasypie. Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, do węzła Wólka Węglowa i węzła Janickiego.

Za ulicą Arkuszową w Warszawie trasa zostanie poprowadzona w tunelach - pod Bielanami o długości około 1000 metrów i pod Bemowem o długości około 1100 metrów. Przed drogowcami duże wyzwanie inżynieryjne, które zupełnie zmieni charakter obecnie dzikich części Bemowa i Bielan. A to budzi obawy wśród okolicznych mieszkańców, społeczników, a także władz samorządowych. Nie chodzi tylko o hałas i emisję spalin, które generuje droga szybkiego ruchu. Z uwagi na planowaną budowę tuneli problemem, który może mieć długotrwałe skutki, jest obniżenie wód gruntowych. Ich poziom i tak sukcesywnie spada ze względu na postępujące zmiany klimatu. Widać to na przykładzie okolicznych zbiorników. Najbliżej projektowanej trasy są fosy zabytkowych fortów Bema i Wawrzyszew.

Planowany przebieg trasy S7 przez Warszawę
Planowany przebieg trasy S7 przez Warszawę
Źródło: Google Maps

Dalej, na połączeniu S7 z drogą ekspresową S8 zaplanowano węzeł Warszawa Północ. Koncepcja zakłada również budowę pięciu węzłów drogowych: Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka (pomiędzy tunelami) oraz Warszawa Północ.

Jako realny termin oddania trasy S7 przedstawiciele GDDKiA wskazali 2032 rok. Po zrealizowaniu odcinka od Kiełpina do łącznicy z trasą S8 kierowcy będą mieli do dyspozycji 332 kilometrów drogi ekspresowej aż do węzła Gdańsk Południe. Oznacza to, że z Warszawy do Gdańska kierowcy dojadą w niecałe trzy godziny.

"Jeden z najważniejszych szlaków"

"Droga S7 to jeden z najważniejszych szlaków północ–południe w Polsce. Łączy trzy duże ośrodki miejskie w Polsce: Trójmiasto, Warszawę i Kraków, ułatwiając także dojazd do Elbląga, Radomia, Kielc i granicy z Czechami. Docelowo cała trasa S7 będzie mieć 724 km, czyli będzie najdłuższą drogą ekspresową w Polsce, z czego w samym województwie mazowieckim to około 215 km" - informowało Ministerstwo Infrastruktury.

Opracowały: Katarzyna Kędra, Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Droga ekspresowa S7Inwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w WarszawieDrogi w Polsce
