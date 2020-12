Szukają nowego wykonawcy wylotówki z Warszawy. Z poprzednim rozwiązali umowę

"Po odstąpieniu od umowy z firmą IDS-BUD, ponownie wybieramy wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje drugi z trzech odcinków południowego wylotu z Warszawy w ciągu S7 do Grójca. Chodzi o fragment od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ" - poinformowała rzeczniczka stołecznego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Południowa wylotówka z Warszawa

Trasa będzie rozpoczynać się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i kończyć na istniejącej obwodnicy Grójca. "Będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Wjazd na nową drogę będzie możliwy poprzez węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe" - podała rzeczniczka GDDKiA.

- odcinek "A" - od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km, - odcinek "B" - od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km, - odcinek "C" - od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.